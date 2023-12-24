افتتاح أكبر مخزن للمساعدات بالبليدة لفائدة أهالينا بـ "غزة "

أعلنت رئيسة الهلال الاحمر الجزائري ابتسام حملاوي ، اليوم ، عن افتتاح أكبر مخزن لتجميع المساعدات الإنسانية، غذائية و تجهيزات طبية و أدوية ، بالبليدة ، لفائدة أهالينا بـ " غزة " الجريحة .

و أضافت المتحدثة على هامش الحملة التشاركية، التي نظمها الإتحاد الوطني للمواطنة و الديمقراطية ، من البليدة، أنهم إلى الساعة استطاعوا تجميع ما لا يقل عن 360 طن من المواد الغذائية، و بين 40 الى 50 طنا من الأدوية و التجهيزات الطبية ، مثل مكيفات الأوكسيجين و الأسرة الطبية و الخيم، فضلا عن الأفرشة و مساعدات أخرى .

و في السياق اوضحت بأنهم لا يزالون يستقبلون، من مختلف الفعاليات الجمعوية ، و الصناعيين و رجال المال و الأعمال ، و المحسنين و حتى المواطنين ، المبادرات و المساعدات الإنسانية، و على رأسهم جمعية العلماء المسلمين و سواعد الإنسان ، و أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها ، كلها لم تتأخر و لم تبخل في تقديم مثل هذا الدعم ، لاشقائنا في فلسطين.



