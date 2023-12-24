مسؤول صهيوني: "جنودنا يقتلون في حرب بلا أهداف"

اعتبر جنرال شغل سابقاً منصب نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني أن "حماس حققت انتصاراً استراتيجياً في معركة طوفان الأقصى" بينما وجه انتقادات لحكومة نتنياهو وطالب بعقد صفقة تبادل مع المقاومة.

واعتبر نائب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، يائير جولان، أن "مواصلة القتال مستحيلة في ظل عجز حكومة النتن ياهو عن تحديد أهداف الحرب"، حسب وصفه.

وشدد على أن حماس حققت الأهداف الاستراتيجية من المعركة وقالت لــ"الكيان نحن من ندير الصراع".

وقال في لقاء مع صحيفة "معاريف" العبرية: "مشكلة العملية البرية أن المستوى السياسي لا يوضح أهداف الحرب، شن حرب يقتل فيها أبنائنا دون أهداف حربية أمر صادم".

وأكد أن على حكومة الاحتلال "عدم تجاهل أن الحرب بدأت بفشل ساحق للصهاينة حتى لو نالوا من قائد حماس في غزة يحيى السنوار".

ووجه انتقادات لتصريحات وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، حول السنوار وقال إنها "دعاية لا معنى لها".

وطالب جولان الحكومة بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وقال: "علينا عقد الاتفاق مع الحركة وليس مع أي فاعل آخر، حماس هي الوحيدة القادرة على إطلاق سراح المختطفين".

وحول الجبهة الشمالية، أضاف: "نحن لا نقول الحقيقة لمواطنينا ولن نقضي على حزب الله، النهج الحالي من الكذب يعني أننا سنستمر في العيش تحت التهديد".

واعتبر نائب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق أنه "رغم الدمار الذي أحدثه الجيش في غزة إلا أن إسرائيل ظهرت دولة ضعيفة لا تدافع عن نفسها إلا بمساعدة أمريكية".

ووجه انتقادات لمفهوم الأمن في حكومة النتن ياهو، قائلاً: "لا يمكن لحكومة ترى الأمن أولوية اعتبار التهديد الإيراني أكبر من الفلسطيني".