Conseil des Ministres : Les importantes décisions

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce dimanche, une réunion du Conseil des Ministres durant laquelle il a adopté le programme complémentaire de développement de la wilaya de Tindouf.

Le président de la République a, également, ordonné l’examen profond de la zone de libre-échange entre l’Algérie et la Mauritanie.

Il a aussi ordonné de procéder à l’évaluation périodique de la numérisation des services des biens de l’Etat, des Impôts et des Douanes.

Le président de la République a notamment, ordonné la révision et l’enrichissement des statuts et régimes indemnitaires des corps relevant du secteur de l’Education Nationale et de les comptabiliser à effet rétroactif à partir de janvier 2024.