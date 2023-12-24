الجزائر تتخذ جميع الإجراءات والترتيبات لإجلاء أفراد الجالية من غزة

أكد المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج، بوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الاحد، أن السلطات اتخذت جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة من أجل مباشرة عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في غزة فور الحصول على تراخيص العبور عن طريق منفذ رفح من قبل السلطات المصرية.

وبصفته رئيس خلية الأزمة التي تمّ تنصيبها على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، استقبل المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج، يوم 24 ديسمبر 2023، بمقر الوزارة، ممثلين عن عائلات الجالية الوطنية المتواجدة بغزة، والذين طرحوا انشغالاتهم واستفساراتهم حول عملية إجلاء ذويهم العالقين بغزة، معربين عن قلقهم عن الأوضاع والمخاطر الناجمة عن الاعتداءات الهمجية لقوات الاحتلال الصهيونية.

خلال هذا اللقاء، أكّد المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج أنه تمّ اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة للقيام بعملية الإجلاء في أحسن الظروف، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا ببلادنا التي تولي أهمية بالغة لمتابعة وضعية جاليتنا بغزة.

وقد تمّ طمأنتهم بأنه يتمّ متابعة وضعية جاليتنا بغزة عن كثب، حيث تمّ اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالقاهرة، من أجل مباشرة عملية الإجلاء فور الحصول على تراخيص العبور عن طريق منفذ رفح من قبل السلطات المصرية.