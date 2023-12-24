موقع بريطاني.. الحرب على غزة قد تؤدي إلى سقوط "إسرائيل"

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن العداون على غزة "سوء تقدير كبير لإسرائيل"، وبالإضافة إلى كونه "كارثة أخلاقية وعسكرية فهي تؤجج المقاومة وتعيد إشعال جمر الغضب في جميع أنحاء العالم العربي".

وقال رئيس تحرير الموقع البريطاني، الكاتب ديفيد هيرست، في مقال له، إن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى "تغيير منطقة الشرق الأوسط بالكامل كما وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكن ليس على النحو الذي قد تستفيد منه حكومته أو الحكومات المستقبلية". وأضاف هيرست أنه "حتى الانتفاضتين الأولى والثانية لم تحققا النجاح نفسه الذي حققته حماس في غزة خلال الشهرين الماضيين".

ورأى أنه "من الممكن أن تكون نتيجة هذه الحرب حالة مستمرة من الصراع، الأمر الذي سيحرم إسرائيل من الادعاء بأنها أصبحت دولة عادية على النمط الغربي".

وأشار هيرست بأن "ميتوت حماس (سقوط حماس) هو شعار باللغة العبرية، وهو هدف حكومة الحرب الإسرائيلية، وبعد شهرين من هذا التدمير يمكنهم أيضا تعديله ليصبح "ميتوت إسرائيل"، لأن هذا هو التأثير الذي قد تحدثه هذه الحرب".

وذكر الكاتب أن "الإسرائيليين يرتكبون الخطأ نفسه الذي ارتكبه الفرنسيون في الجزائر عندما قتلوا أكثر من 1.5 مليون جزائري بين عامي 1954 و1962 معتقدين أنهم بذلك سينتصرون في الحرب، ولكن بعد أن وضعت الحرب أوزارها اضطروا إلى الرحيل ومنحوا الجزائر استقلالها". وتؤكد "سلسلة من التقييمات الاستخباراتية الأميركية، الارتفاع الكبير في شعبية حماس منذ بداية الحرب"، وفق "هيرست".