غلق أسواق الماشية بولاية المدية

أمرت السلطات الولائية بولاية المدية بغلق أسواق الماشية بشكل مؤقت ومنع التجمع للحيوانات عبر إقليم الولاية.

وأصدر والي ولاية المدية قرارا يتضمن الغلق المؤقت لأسواق الماشية ومنع التجمع للحيوانات عبر إقليم الولاية.

وجاء في بيان الولاية أنه تفاديا لإنتشار مرض، تقرر مؤقتا، حسب تطور الوضعية الوبائية لمرض الحمى القلاعية، غلق جميع أسواق الماشية الأسبوعية واليومية ويمنع كل تجمع للحيوانات عبر إقليم الولاية إلى غاية استقرار الوضعية الصحية".

هذا و ستخضع عملية تنقل الحيوانات خاصة منها الحساسة (أبقار. ماعز – غنم) لشروط من بينها حيازة شهادة صحية تثبت سلامة الماشية من الحمى القلاعية.