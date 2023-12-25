تعليمة هامة موجهة للمؤسسات الصيدلانية

وجهت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم الإثنين، تعليمة للمؤسسات الصيدلانية تتعلق بالبرامج التقديرية للصادرات لعام 2024.

وأوضح بيان الوزارة، أنه "ليكن في علم المؤسسات الصيدلانية، أنّه في إطار تقييم الوضع المتعلّق بالسياسة الوطنية لترقية الصادرات، يُشرع في تقديم البرامج التقديرية للصادرات لعام 2024 في أجل أقصاه 31 جانفي 2024، عبر البوابة المخصصة للبرنامج التقديري للصادرات المتوفرة على مستوى الموقع الرسمي لوزارة الصناعة الصيدلانية: www.miph.gov.dz/mipform/ppe".

ويتعلّق الأمر بالبرامج التقديرية لتصدير البضائع (مواد صيدلانية ومستلزمات طبية) والخدمات (بحث تطوير، دراسات عيادية، خبرة، تسويق، برمجيات، نقل.....) وبرامج أخرى.

وأكدت الوزارة، أن أي صادرات يتم أخذها بعين الاعتبار في الإجراء المتعلّق بتحديد أسعار الأدوية المصنّعة محلّيا عند خروجها من المصنع PCSU))، من خلال معدل الاندماج المحدّد وفق التنظيم المعمول به.

واعتبرت ذات المصالح، أن تقديم البرامج التقديرية للتصدير يعد أمرا إلزاميًا، بما في ذلك المؤسسات الصيدلانية التي ليس لديها حتى الآن توقعات تصدير لعام 2024، والتي يجب أن تُدخل إشارة "لا شيء" في نموذج برنامج التصدير المتوقع المذكور أعلاه، مع العلم أن التحديثات قد تحدث طوال عام 2024.