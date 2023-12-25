غليزان: استرجاع شاحنة مسروقة وتوقيف السارق

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بيلل بغليزان من استرجاع شاحنة محل سرقة مع توقيف المتورط وهذا بعد تلقي بلاغ مفاده التبليغ عن سرقة شاحنة بجميع وثائقها ملك لشركة خاصة من قبل مجهولين.

وعلى إثرها باشرت الوحدات الفرعية بوضع سدود ودوريات عبر جميع المنافذ بإقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، أين تم توقيف الشاحنة محل البحث وسائقها على مستوى الطريق غير المرقم بدوار العمراوية بلدية يلل وبعد تفتيشها تبين أنها محملة بكمية معتبرة من المواد الغذائية المتمثلة في مادة القهوة بمختلف الأنواع والأحجام بوزن إجمالي قدره 3.1075 طن بالإضافة إلى 364كغ من مادة الزبدة، كما تبين أن سائقها مسبوق قضائيا محل بحث في عدة قضايا.

حيث تم تسليم الشاحنة والموقوف إلى الفرقة الإقليمية المحققة تنفيذا لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.