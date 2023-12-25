وفاة شخصين بالغاز بتيزي وزو وقالمة

تدخلت الحماية المدنية صباح اليوم على الساعة 10سا20د من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بالمكان المسمى قرية توريرت موسي بلدية أيت محمود دائرة بني دوالة، حيث خلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 58 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كما تدخلت الحماية المدنية على ال ساعة11سا32د من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من فرن الطهي، بحي حملاوي بلدية ودائرة قالمة، حيث خلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 47 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.