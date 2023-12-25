قسنطينة: حجز أزيد من 4 آلاف كبسولة من المهلوسات

قدمت المصلحة الولائیة للشرطة القضائیة بقسنطينة، 3 أشخاص أحدھما من ذوي السوابق العدلیة تتراوح أعمارهم مابین 27 و42سنة، ضبطت بحوزتهم أزيد من 4 آلاف كبسولة من نوع بريغابالين، كانوا بصدد ترويجها.

وقد وجهت للمتهمين تهم تخص حيازة وتخزين أدوية صيدلانية ذات خصائص مؤثرة عقليا أجنبية المنشأ بصورة غیر مشروعة، لغرض البیع والعرض على الغیر ضمن جماعة إجرامية منظمة، إلى جانب حيازة مخدرات كیف معالج ومؤثرات عقلية لغرض الاستهلاك الشخصي، وهذا بعد استغلال معلومات مفادها قیام شخص مشبوه بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى الحي الذي یقیم فیه، قام بإخفائها وتخزینھا داخل مسكنه العائلي، حیث تم ضبط كمیة من المؤثرات العقلية لدواء بریغابالین قدرت بـ 4267 كبسولة ، و1.48 غرام من المخدرات، بالإضافة إلى مبلغ مالي یرجح أنه من عائدات البیع والترويج، بعد القبض عليه.

مواصلة التحقيق أدى إلى تحدید ھویة شريكيه في وسط المدینة، وبإخضاعهما لعملیة الملامسة الجسدیة ضبط بحوزتهما كمية من المخدرات، وبتفتیش مسكنھما تم العثور على المخدرات وكمیة أخرى من المؤثرات العقلیة.