مؤامرة إماراتية في الكواليس

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست "الصهيونية"، اليوم الإثنين، أن الإمارات لعبت دورًا خلف الكواليس خلال الأشهر الثلاثة الماضية في ملف الحرب على غزة بما في ذلك مناقشات حول اليوم التالي للحرب.

وقالت الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية إن الإمارات تلعب دورًا وصفته بالهام يتضمن ذلك مناقشات حول ما سيأتي بعد ذلك في غزة".

وفي أوائل ديسمبر قالت سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، إن "الرسالة ستكون واضحة للغاية: نحن بحاجة إلى رؤية خطة حل الدولتين قابلة للتطبيق، وهي خريطة طريق جادة قبل أن نتحدث عن اليوم التالي وإعادة البناء".

ووفق الصحيفة فإن أبو ظبي أبدت اهتماما كبيرًا بغزة والسلطة الفلسطينية وما قد يأتي بعد ذلك في هذا الصراع، وساعدت المدنيين في غزة من خلال مستشفى ميداني. وبالإضافة إلى ذلك، التقى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الأسبوع الماضي، بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في أبو ظبي.