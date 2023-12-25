بجاية: الإطاحة بشخص معوق مسبوق قضائيا

في إطار محاربة الجريمة بشتى أشكالها تمكنت عناصر الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة خراطة ببجاية خلال نهاية الأسبوع الماضي، من الإطاحة بشخص مسبوق قضائيا مبتور الرجل ولديه رجل اصطناعية يستعمل عكازات يبلغ من العمر 32 سنة يحترف ترويج المؤثرات العقلية بخراطة.

تفاصيل العملية جاءت على إثر ورود معلومات إلى مصالح الشرطة مفادها قيام شخص مشبوه بترويج وبيع المؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة خراطة، فور ذلك باشرت مصالح الشرطة في عمليات بحث وتحري واسعة، أين كللت هذه التحريات بتحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه،

والذي اتضح أنه شخص معوق مبتور الرجل يستغل حالته الصحية لتضليل عناصر الأمن وإبعاد الشبهات عنه ببيع وترويج المهلوسات بمحاذاة مقهى شعبي، أين يتخذ من صناديق المشروبات الغازية الفارغة المتواجدة بمحاذاة ذات المقهى مكانا لإخفاء المهلوسات،

وقد تم حجز واسترجاع مجموعة كبسولات من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين مقطعة ومهيأة للبيع ومقص صغير الحجم يستعمل في تقطيع الأمشاط، بالإضافة إلى مجموعة من الأظرفة الفارغة لنفس الدواء بمكان الإخفاء، وبتفتيش مسكن المشتبه فيه والذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم حجز كمية أخرى من المؤثرات العقلية مخبأة داخل علبة لآلة حاسبة في خزانة صغيرة بغرفة نوم المعني بالأمر، كما تم ضبط أسلحة بيضاء مختلفة تتمثل في 04 سكاكين منها 02 من الحجم الكبير يدوية الصنع.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد إجراء المثول الفوري صدر ضده عقوبة سنتين (02) حبس نافذة مع الإيداع وغرامة مالية تقدر بـ 100000 دج.