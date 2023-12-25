شباب بلوزداد يستقبل مولودية الجزائر بملعب نيلسون مانديلا

تمت برمجة لقاء الداربي العاصمي بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، لحساب الجولة الـ13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم "موبيليس"، يوم السبت 6 يناير 2024 بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (20:00سا)، عوضا عن ملعب 5-جويلية الأولمبي، وفق ما أعلنته اليوم الاثنين رابطة كرة القدم المحترفة عبر موقعها الرسمي.

واتخذ هذا القرار بسبب تغيير مكان إجراء مباراة اتحاد الجزائر-شبيبة الساورة، الذي كان مبرمجا أساسا بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء، قبل أن يتم برمجتها يوم 6 يناير المقبل بملعب 5-جويلية الأولمبي (17:00 سا).

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) قد أعلنت السبت الماضي عن استئناف النشاطات الكروية اعتبارا من يوم الخميس 28 ديسمبر الجاري، بعدما توقفت لمدة أسبوع، إثر الحادث المأساوي الذي تعرض له فريق مولودية البيض، يوم

الأربعاء المنصرم والذي أدى الى وفاة مساعد المدرب وحارس المرمى.

وستلعب الجولة الـ11 من بطولة المحترفين "موبيليس" نهاية هذا الأسبوع، حيث يتصدرها لقاء القمة العاصمية بين الجارين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر، يوم الجمعة بملعب 5-جويلية الأولمبي (18:00 سا).

وعقب مرور 10 جولات من البطولة الوطنية، ينفرد فريق مولودية الجزائر بريادة جدول الترتيب العام برصيد 27 نقطة وبفارق 9 خطوات كاملة عن الوصيف المباشر، شبيبة الساورة (الثاني، 18 ن).