لجنة وزارية تعاين قطاع الفلاحة بالمدية

تكريسا لجهود الدولة في مجال تطوير القطاع لتحقيق الأمن الغذائي والتخلي الاستيراد وتطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، استقبل مساء اليوم جهيد موس والي الولاية لجنة موفدة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي حلت بولاية المدية على غرار باقي ولايات الوطن لمتابعة حملة الحرث والبذر.

اللقاء حضره كل من مدير المصالح الفلاحية ومدير تعاونية الحبوب، حيث استعرض من خلاله الطرفان الجهود المبذولة لزيادة نسبة المساحات المزروعة في إطار تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد والي الولاية على أن المساعي تندرج في المضي في تجسيد السياسة الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد وطني متنوع وشامل ما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق المسعى، مؤكدا على المساعي المبذولة من أجل إحداث النقلة النوعية بالنسبة لقطاع الفلاحي، فضلا عن اتخاذ تدابير المرافقة وتعزيز قدرات التخزين من أجل تشجيع المنتجين على رفع الإنتاج والمردودية وتشجيع الاستثمار الفلاحي لاسيما في الشعب الإستراتيجية التي لها علاقة مباشرة بالأمن الغذائي وتموين السوق بالمنتجات ذات الاستهلاك.