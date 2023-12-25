رئيس الجمهورية يكشف قيمة الأموال المنهوبة المسترجعة

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، عن استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة ممثلة في مبالغ مالية وعقارات ووحدات صناعية.

وقال رئيس الجمهورية، في خطاب للأمة ألقاه خلال أشغال الدورة غير العادية للبرلمان المجتمع بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أن مواصلة "محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكن من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية".

وأضاف رئيس الجمهورية أن "العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج الوطن"، مؤكدا أن "عددا من الدول الأوروبية أبدت استعدادها لإعادة أموال الشعب المنهوبة".