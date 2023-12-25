حماس: لا مفاوضات إلا بوقف شامل لـ”العدوان”

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم الاثنين، أنه لا مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي إلا بوقف شامل لـ”العدوان” على غزة.

وصرح عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، في بيان، بأنه لا علم للحركة حول تقارير إعلامية منسوبة لمصادر أمنية مصرية بشأن رفضها مبادرة مصرية لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الرشق “نجدد التأكيد أنه لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان”.

وأضاف أن “قيادة الحركة تسعى بكل قوة لوقف العدوان والمجازر على شعبنا بشكل كامل وليس مؤقتا، وشعبنا يريد وقف العدوان، ولا ينتظر هدن مؤقتة، وتهدئة مجتزأة لفترة قصيرة، يتواصل بعدها العدوان والإرهاب”.