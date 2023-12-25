مسؤول أممي يدعو لتخصيص محكمة دولية بشأن الحرب على غزة

دعا بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، إلى إنشاء محكمة دولية جديدة في حال لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات سريعة بشأن جرائم الحرب الصهيونية في غزة.

وقال راجاغوبال في تدوينة على منصة إكس إن ما يحدث في غزة نتيجة لما سماه "الإفلات المؤسسي من العقاب"، موضحاً أن المقصود هو "الإفلات من العقاب على الاحتلال، وحرب الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية".

وأضاف راجاغوبال "إذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف نحتاج إلى محكمة دولية خاصة لغزة، وإلى تحرك من جانب الدول".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا تلقت، في 17 نوفمبر الماضي، طلبات من 5 دول للتحقيق في "جرائم حرب ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا".

بدوره، أكد كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه تلقى طلبا من جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي للتحقيق في الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية.