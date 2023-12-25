المدية: انفراج ازمة تذبذب حليب الاكياس المبستر

كشفت الارقام التي تم استعراضها اليوم خلال اجتماع التنسيقي والي المدية التنسيقي مع مختلف المصالح المعنية عن ارتفاع حصة الولاية من حليب الأكياس المبستر إلى أكثر من 218 ألف لتر يوميا، وهو الرقم الذي يغطي ويفوق احتياجات الولاية بأريحية عن رفع حصة الولاية من غبرة الحليب، لتنتقل من 340 طن إلى 582 طن شهريا، وهو مايعني إنتاج وتوزيع أكثر من 218 ألف لتر يوميا عبر الملبنات الثلاث للخواص المنتشرة بعين بوسيف وبوسكن، وسيدي نعمان، والملبنة العمومية لعريب، بولاية عين الدفلى.

ومن أجل تغطية كاملة بالمادة الأساسية- الحليب- بمختلف بلديات الولاية، امر الوالي مصالح التجارة مواصلة متابعة ضبط الخارطة جالديدة ، بهدف ضمان التوزيع المتوازن والشامل لبلديات الولاية الـ 64، والمتابعة الدؤوبة لعملية تزويد الملبنات بالمادة الاولية لانتاج الحليب ما يؤدي لرفع المنتوج ومن ثم تغطية احتياجات المواطنين

كما شدد المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي على التوزيع العادل لمادة الحليب بين البلديات للقضاء على أي تذبذب أو أي اضطراب في الوفرة والتوزيع"، ومراقبة اسعار الحليب واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال رفع الاسعار.



