Le président Tebboune dévoile le montant des fonds récupérés

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a révélé ce lundi la récupération de plus de 30 milliards de dollars détournés, représentés en des fonds et immobiliers et unités industrielles.

Dans un allocution adressée à la nation qu’il a prononcée lors des travaux de la session extraordinaire du parlement au Palais des Nations à Club des Pins, Abdelmadjid Tebboune a déclaré la lutte contre toutes formes de corruption et la récupération des fonds du peuple détournés au règne de la Issaba ( la bande) a permis la récupération de l’équivalent de plus de 30 milliards de dollars d’immobilier, d’unités industrielles et de fonds financiers.

Avant d’ajouter que le travail se poursuit pour récupérer les fonds détournés vers l’étranger. Le président Tebboune a aussi affirmé que certains pays européens ont exprimé leur prédisposition à rendre les fonds du peuple détournés.