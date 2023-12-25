البويرة: اصابة شخصين في انفجار قارورة الغاز المنزلي.



خلف انفجار قارورة غاز البوتان بعد اشتعال الغاز المتسرب بأحد المنازل الواقعة تدخلت مصالحنا لقراية عين العزراء ببلدية جباحية بغرب مقر ولاية البويرة في إصابة شخصين تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى المدينة من طرف عناصر الحماية المدنية.

وحسب بيان خلية الاعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تدخلت اسعافات على الساعة 15سا05د من أجل حادث اشتعال وانفجار الغاز المتسرب من قارورة غاز البوتان بالمكان المسمى قرية عين العزراء بلدية الجباحية دائرة قادرية

وأضيف أن الحادث خلف اصابة شخصين رجل يبلغ من العمر 41 سنة و إمرأة تبلغ من العمر 71 سنة لهم حروق

تم اسعافهم من طرف مصالحنا و نقلهم الى مستشفى الأخضرية .



