مقتل قيادي بارز في الحرس الثوري وإيران تتوعد

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري قوله في بيان إن الكيان الصهيوني سيدفع ثمن مقتل قائد كبير بالحرس في هجوم بسوريا.

وقتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني في سوريا جراء ضربة جوية صهيونية قرب دمشق، وفق ما أفادت وسائل إعلام في طهران الإثنين.

وأوردت وكالة إرنا الرسمية ووكالة تسنيم، أن الضابط في الحرس رضي موسوي قتل في قصف صهيوني طال منطقة السيدة زينب قرب دمشق.

وأوضحت تسنيم "استشهد السيد رضي موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا اليوم الاثنين إثر العدوان الصهيوني الذي استهدف قبل ساعات منطقة السيدة زينب".

من جهته، تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين جعل الكيان الصهيوني "يدفع" ثمن قتل القيادي في الحرس الثوري في سوريا.

وقال رئيسي في بيان "لا شك أن هذه الخطوة هي علامة أخرى على الإحباط والضعف العجز لدى النظام الصهيوني الغاصب في المنطقة"، مضيفا أن الكيان "سيدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة".

كما اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن اغتيال مستشار الحرس الثوري عمل آثم وجبان وعلامة على الطبيعة الإرهابية للنظام الصهيوني.

وأكد الخارجية الإيرانية أن طهران تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين على اغتيال مستشار الحرس الثوري.