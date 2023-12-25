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العالم

"حلل يا دويري".. يعتلي التراند العربي (فيديو)

25 ديسمبر 2023 ()
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اعتلى وسم "حلل يا دويري" التراند العربي في منصات التواصل الاجتماعي اليوم.

القصة بدأت بعد أن بثت كتائب القسام فيديو يظهر فيه عملية استهداف منزل تحصن فيه جنود العدو وعند إطلاق قذيفة صرخ المجاهد القسامي من مدخل النفق "حلل يا دويري".

واكتسب اللواء الأردني المتقاعد فايز الدويري شعبية كبيرة في العالم العربي بتحليلاته العسكرية في قناة "الجزيرة" منذ بداية معركة طوفان الأقصى.

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