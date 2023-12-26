تحضيرات الكان: التحاق 10 لاعبين بمركز سيدي موسى اليوم

من المنتظر وصول مجموعة أولى تتشكل من حوالي 10 لاعبين إلى المركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، لبداية المرحلة الأولى لتحضيرات المنتخب الوطني الجزائري، تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم كان-2023 (أجلت إلى 2024) المقررة بكوت ديفوار (13 يناير-11فيفري)، وفق ما علمته "وأج من مصدر مقرب من "الخضر".

ويتواجد ثلاثة لاعبين منذ بضعة أيام بمركز سيدي موسى، ويتعلق الأمر بكل من المدافع يوسف عطال (أولمبيك نيس/ فرنسا)، متوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي (مولودية الجزائر) و المهاجم إسلام سليماني (نادي كوريتيبا/ البرازيل)، حيث يخضع هذا الثلاثي إلى برنامج عمل خاص، حسب المصدر ذاته.

وسيلتحق اللاعبون المعنيون بالمشاركة في العرس القاري بالجزائر العاصمة تباعا بداية من يوم الأربعاء وإلى غاية 31 ديسمبر الجاري. كما ينتظر وصول قائد الخضر رياض محرز يوم السبت القادم إلى العاصمة الجزائرية عقب خوضه سهرة الجمعة مباراة بمعية فريقه الأهلي ضمن البطولة السعودية.

ومن المتوقع أن يكون المدافعان ريان آيت نوري (وولفرهامبتون/ إنجلترا)، و ياسر لعروسي (شيفلد يونايتد/ إنجلترا)، آخر الملتحقين بمركز سيدي موسى، بسبب ارتباطاتهما بمباريات الجولة الـ20 لبطولة "البريميرليغ" الإنجليزية.

ويتوجه وفد المنتخب الوطني الجزائري يوم الإثنين 1 يناير 2024 إلى العاصمة الطوغولية لومي، عبر رحلة جوية خاصة (00: 10 سا) لإجراء التربص الذي يسبق المنافسة، والذي سيتخلله إجراء مقابلتين وديتين أمام الطوغو يوم الجمعة 5 يناير، وبوروندي يوم الثلاثاء 9 يناير. وسيلتحق «الخضر" بمدينة بواكي بكوت ديفوار (التي ستستضيف كل مباريات الجزائر خلال الدور الأول)، يوم الأربعاء 10 يناير، حيث سيستهل المنافسة الرسمية يوم الإثنين 15 يناير أمام أنغولا بملعب السلام (21:00 سا) لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة لكان-2023، قبل مواجهة بوركينا فاسو يوم السبت 20 يناير (00: 15 سا)، ثم موريتانيا (21:00 سا) يوم الثلاثاء 23 يناير.

وتأهلت الجزائر إلى كأس الأمم الإفريقية-2023، عقب فوزها بكل مباريات المجموعة السادسة التي تصدرتها برصيد 16 نقطة في ستة لقاءات أمام تنزانيا (8 نقاط) المتأهلة أيضا، أوغندا (7 نقاط) والنيجر (نقطتان).

وتقام نهائيات كأس إفريقيا للأمم للمرة الثالثة بحضور 24 بلدا، بعد طبعات 2019 (مصر) و2021 (الكاميرون)، حيث تم تقسيم البلدان المتأهلة الى إلى ست مجموعات من أربعة منتخبات. ويتأهل الأولان عن كل مجموعة وكذا أحسن أربعة فرق متحصلة على المرتبة الثالثة إلى الدور ثمن النهائي للطبعة الـ 34 لبطولة الكان التي ستجرى في خمسة مدن إفوارية وهي: أبيدجان، بواكي، كوروغو، ياموسكرو وسان بيدرو.