البليدة: توقيف مروجي المهلوسات

في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، لاسيما جرائم الترويج في المخدرات والسموم، تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة من وضع حد لنشاط شخصين من كلا الجنسين يقومان بتخزين وترويج المؤثرات العقلية بين أوساط الشباب بطريقة غير مشروعة.

العملية تمت استغلالا لمعلومات مفادها تواجد شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية بين أوساط الشباب، بتواطؤ صديقته من خلال تخزينها و إخفائها بمسكنها العائلي الكائن بمدينة موزاية، ليتم فورها تحديد هوية المشتبه فيهما، و وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق الدائم و المستمر مع الجهات القضائية إقليميا، التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما مع حجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 2140 كبسولة، من نوع ريفوتريل و الاكستازي، كانت مخبأة داخل مخبأة بإحكام بمسكن المشتبه فيها ،

التي أكدت بعد مواجهتها بالفعل المجرم، أن هذه السموم تعود إلى صديقها الذي تم العثور لديه على مبلغ مالي يقدر بـ 375.000.00دج ، من عائدات الترويج. .

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما و تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.