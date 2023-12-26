البويرة: توقيف عصابة سرقة المنازل بالأخضرية

تمكن أمن دائرة الأخضرية وفي إطار مكافحة الجريمة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المنازل عن طريق التسلق، والكسر في فترات الليل متكونة من 03 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و21 سنة.

وحسب البيان فإن القضية تعود إلى شكوى تلقتها ذات المصالح من طرف أحد المواطنين بعد تعرض مسكنه العائلي إلى عملية السرقة، والتي استهدفت مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، المقدرة بـ 600 مليون سنتيم و15000 أورو.

وأكد في البيان أنه وبعد المعاينة الميدانية لمكان الجريمة ومباشرة التحريات في ملابسات القضية، تم تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم مع استرجاع 243 مليون سنتيم من العملة الوطنية و6840 أورو.

وأضاف البيان أنه وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة عن فعل جناية السرقة مع توافر ظرفي الليل والتسلق.