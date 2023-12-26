تلمسان: محكمة مغنية تحقق في الكحول المغشوش

أصدرت محكمة مغنية بيانا اليوم جاء فيه أنه عملا بنص المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة مغنية وتبعا للتقارير الأمنية الواردة إلينا، فقد تم تسجيل ترويج مشروب كحولي مغشوش يتم بيعه للاستهلاك الشخصي تنتج عنه عدة أعراض مرضية في الحين تؤدي للوفاة،

وعليه فقد تم فتح تحقيق في القضية للوقوف على الملابسات وتحديد المسؤوليات.

ويأتي هذا البيان بعد وفاة عشرة أشخاص اثناء تناولهم هذا المشروب الكحولي المغشوش بمدينة مغنية.

وكانت "الخبر" كشفت أمس، عن وفاة 10 أشخاص بسبب استهلاكهم كحولا مغشوشا.