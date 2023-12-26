اتحاد الجزائر يكتب "التاريخ"

ستبقى سنة 2023 مميّزة ومحطة فارقة في تاريخ اتحاد الجزائر، كيف لا وقد تمكّن فيها الفريق من إثراء خزائنه بلقبين إفريقيين، لأول مرة منذ تأسيس النادي، بنيله كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل تتويجه بكأس السوبر الإفريقي.

رصّع اتحاد الجزائر قميصه بنجمتين ذهبيتين سنة 2023، كانتا ثمرة المشوار المميز الذي قطعه الفريق في مغامرته الإفريقية، فصار الحلم الذي لطالما انتظره عشاق اللونيين الأحمر والأسود منذ 1937، حقيقة.

وكما يقال "يولد الأمل من رحم المعاناة"، فاتحاد الجزائر تحدى كل الصعاب، بعدما عاش اضطرابات وأزمات سنة 2023، جعلت أغلبية مناصريه يقاطعون مباريات الفريق، عجل برحيل المدرب بوعلام شارف، ليبعث خليفته عبد الحق بن شيخة مشوار الفريق في المسابقة الإفريقية، منذ دور المجموعات الذي تخطاه رفقاء القائد بلعيد بسلام، ليأتي المنعرج الحقيقي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية أمام الجيش الملكي المغربي، حينها قال "الجنرال" لـ "كتيبته" لو نزيح الجيش الملكي من طريقنا، سننال الكأس..."، وهو ما حدث فعلا في ملعب الأمير مولاي حسن بالرباط، حيث أنهى الاتحاد اللقاء (3/2)، بعدما فاز في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة.

وساهمت الخبرة التي يتمتع بها المدرب عبد الحق بن شيخة في هذا المستوى على شحن عزيمة لاعبيه من أجل تحويل الحلم إلى حقيقة؛ فبعد الجيش الملكي كان نادي أسيك ميموزا ضحية جديدة لأبناء سوسطارة في نصف النهائي، حيث فرض التعادل السلبي على الإيفواريين في بواكي، قبل إقصائه في مباراة العودة بثنائية نظيفة، ليلتقي في النهائي بنادي يونغ أفريكانز التنزاني.

ورغم المضايقات والحرب النفسية التي شنها المنافس التنزاني في ذهاب النهائي بدار السلام، إلا أن أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة أظهروا استماتة وقوة ذهنية رهيبة وعادوا بانتصار ثمين (1/2)، لتأتي لحظة الحسم يوم 3 جوان 2023 في ملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي بالجزائر العاصمة، تاريخ لقاء العودة من نهائي كأس الكونفدرالية، حيث عاش الجميع على الأعصاب، خاصة بعدما تلقى هدفا مباغتا وضيع القائد بلعيد ضربة جزاء.

ورغم الخسارة بهدف دون رد، كتب الاتحاد اسمه في سجل المسابقة الإفريقية ونال أول لقب قاري في مسابقة كأس الكونفدرالية. وتمكن الحارس أسامة بن بوط ورفاقه من تحقيق ما عجز عنه كبار الكرة الجزائرية، تعاقبوا على اتحاد الجزائر.

فمعانقة كأس الكونفدرالية بعد مشوار بطولي، أزاح فيه الاتحاد أندية إفريقية كبيرة، على غرار أسيك ميموزا ويونغ أفريكانز، وكذا الجيش الملكي المغربي، فتح الشهية أكثر للاعبين ولمدربهم عبد الحق بن شيخة الذي انطلق في وضع خارطة الطريق لنيل كأس السوبر الإفريقي ورفع تحديا جديدا أمام عملاق الكرة الإفريقية؛ الأهلي المصري.

ورغم أن كل التوقعات كانت تصب في مصلحة الأهلي المصري لنيل كأس السوبر على حساب الاتحاد، يوم 15 سبتمبر 2023، بحكم فارق الخبرة والإمكانيات، وكذا الدعم الجماهيري الذي يحظى به حامل لقب رابطة أبطال إفريقيا في ملعب مدينة الطائف السعودية، إلا أن حقيقة الميدان منحت الغلبة للاتحاد بفضل الهدف الوحيد الذي وقعه القائد زين الدين بلعيد عن طريق ضربة جزاء، فعاد الاتحاد غانما من أرض الحجاز مدعما خزائنه بلقب إفريقي جديد.

واستحق فريق اتحاد الجزائر سنة 2023 لقب "قاهر الأبطال" بالنظر للمشوار البطولي الذي قطعه في مشاركته الإفريقية، حيث أزاح من طريقه أندية توجت بألقاب محلية في بلدها، على غرار الجيش الملكي المغربي وأسيك ميمواز الإيفواري الذي نال ثنائية، وكذا يونغ أفريكانز التنزاني الذي نال لقب بطولة تنزانيا، قبل الإطاحة بالأهلي المصري الذي نال لقب رابطة أبطال إفريقيا والبطولة المصرية، وكأس السوبر المحلي، وكأس مصر 2022.