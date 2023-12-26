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مجلس الأمة يجدد ثقته في رئيس الجمهورية

26 ديسمبر 2023 ()
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أعرب مجلس الأمة عن ارتياحيه الكبير للمؤشرات الإيجابية المطمئنة التي تضمنها الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمام ممثلي الشعب والتي كان عمادها العمل المضني والإصلاحات الشاملة التي مسّت كافة القطاعات.

وأكد المجلس في اجتماع له اليوم، برئاسة صالح قوجيل ، بأن هذه المؤشرات والحقائق تُبسط الجزائريات والجزائريين وتجعلهم متفائلين بالمنحى العقلاني والمنطقي للجزائر الجديدة الذي يستند إلى الضوابط الدستورية والرصيد النوفمبري المتوارث جيلا عن جيل والذي لا نبرح نرتوي ونغترف من حياضه.

وتابع إن الخطاب السامي لرئيس الجمهورية يعتبر برنامج ووثيقة للحاضر والمستقبل تستدعي كما تتطلب من الجميع فاعلين ومسؤولين ومواطنين التحلّي بالإرادة والعزيمة.

كما نوه مجلس الأمة بالخطوات الواثقة الأكيدة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل العبور بالجزائر إلى بر الأمان والتي ترتسم طريقها نحو العلياء والمجد.
كما جدد مجلس الأمة، تقته في رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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