مستغانم: تفكيك شبكة وطنية تحتال عبر موقع التواصل الاجتماعي

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة وطنية متكونة من 04 أشخاص تقوم بالنصب والاحتيال عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة ينحدرون من ولايتي بسكرة ووهران.

القضيتان جاءتا بناء على تلقي الضبطية القضائية لشكوى من شخصين بخصوص تعرضهما إلى النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، من خلال إيهام الضحيتين ببيع هواتف نقالة بأسعار مغرية، حيث قامت الضحية الأولى بدفع مبلغ مالي مقدر بـ 10 ملايين سنتيم لصالح صاحب حساب الإنستغرام من أجل شراء هاتف نقال، لتكتشف لاحقا أنها راحت ضحية عملية نصب كونها لم تتسلم الهاتف المتفق عليه.

وقد مكنت التحريات الإلكترونية التي باشرتها العناصر المحققة بفرقة مكافحة الجرائم السيبرانية من تحديد هوية المشتبه فيهما والمنحدرين من ولاية وهران.

أما الضحية الثانية فقامت بالتواصل مع أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام يقوم ببيع الهواتف النقالة بسعر مغر، لتقوم الضحية بدفع مبلغ مالي قدره 124.000دج لصالح صاحب حساب الإنستغرام وأرسل له وصل الدفع عبر حساب الإنستغرام بغية تأكيد عملية الشراء،أين أوهمه المشتبه فيه بأنه أرسل له طردا عبر إحدى الوكلات بمستغانم، فأرسل له للمرة الثانية المبلغ المتبقي والمقدر بــ126.000دج،لكنه لم يستلم الهاتف النقال.

وبعد محاولته الاتصال بالبائع اكتشف أنه قام بحذف حسابه على الإنستغرام ،وقد تم تحديد هوية الفاعلين والمنحدرين من ولاية بسكرة، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملفي إجراء قضائي منفصلين ضد المشتبه فيهم سيحالون بموجبه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم .