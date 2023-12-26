جامعة المدية الأولى وطنيا لأحسن منشور علمي

تحصلت جامعة المدية على المرتبة الأولى وطنيا في المسابقة الوطنية التي سجلت 594 مشارك لأفضل منشور علمي في الجزائر من مصف"A" المنظمة بالتعاون مع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بين 594 مشارك في المسابقة الوطنية لأفضل منشور علمي في الجزائر من مصف A+ المنظمة بالتعاون مع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

وقد نالت الجامعة المرتبة الأولى ممثلة في الأستاذ الدكتور بوهدة منير من كلية التكنولوجيا بجامعة المدية الفائز في المسابقة التي شارك فيها بمنشور علمي من الصنف A+ في مجال الأمن الغذائي في المسابقة التي نظمت بالمبادرة من سوناطراك بالتعاون مع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، بهدف تشجيع الطاقات المبدعة والكفاءات العلمية، ومكافأة الامتياز في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجالات الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي والأمن الصحي،

وذلك بمنح المعنيين جوائز قيمة. وقد أقرّت لجنة التقييم التي ضمت أعضاء باحثين من سوناطراك والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وكذا الوكالة الوطنية للأمن الصحي، في محضرها النهائي بعد إجراء المداولات، أسماء الفائزين ومن بينهم في مجال الأمن الغذائي حاز على المرتبة الأولى السيد منير بوهدة من جامعة المدية عن موضوع "نظام ذكي للري بتقنية التحكم الضبابي وإنترنت الأشياء لتوفير المياه والطاقة" وقدتم التكريم في حفل نظم من قبل سوناطراك يوم 21 ديسمبر2023 بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها، بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن مؤسسات الدولة، وبعض ممثلي السلك الدبلوماسي، وكذا ممثلين عن المؤسسات العمومية والخاصة، ومديري ومسؤولي وسائل الإعلام الوطنية. ط عبد الكريم