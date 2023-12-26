دورة رباعية بالجزائر تحت رعاية "الفيفا"

تنظم الجزائر في شهر مارس 2024، دورة دولية لكرة القدم تحت رعاية الاتحادية الدولية (الفيفا) بمشاركة أربعة منتخبات من بينها المنتخب الوطني، وفق تصريحات رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، وليد صادي.

وقال صادي لوكالة الأنباء الجزائرية: ''تتشرف الجزائر باختيارها من قبل الهيئة الدولية لاستقبال أول نسخة لهذه الدورة الدولية. بالإضافة إلى الجزائر، يشارك في هذا الموعد منتخبات بوليفيا، ألبانيا وجنوب إفريقيا''.

وسيجرى هذا الموعد خلال تواريخ الفيفا (18 إلى 26 مارس 2024)، أي في شهر رمضان الكريم. ومعلوم أنه خلال هذه الفترة، ستخوض المنتخبات الإفريقية المتواجدة في مراتب متأخرة، الدور التمهيدي لكأس أمم إفريقيا - كان2025''.

وأضاف صادي: ''قبل انطلاق هذا الموعد، ستتم عملية القرعة من اجل تحديد دوري نصف النهائي اللذان سيتم خوضهما بملعبي ميلود هادفي بوهران و19 مايو 1956 بعنابة، بينما يلعب النهائي بملعب نيلسون مونديلا ببراقي. وسيعرف هذا الموعد حضور العديد من أعضاء الهيئة الدولية وربما أيضا سنشاهد قدوم رئيس الفيفا جياني أنفانتينو''.

ومعلوم أن منتخب ألبانيا حقق مفاجئة من العيار الثقيل خلال تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 بألمانيا، بعدما تصدر المجموعة الخامسة رفقة جمهورية التشيك (15 نقطة) ولكن بفارق أهداف أفضل.

ومن جانبه، تعثر منتخب بوليفيا خلال الجولات الستة الأولى من تصفيات مونديال 2026 (منطقة أمريكا الجنوبية)، حيث يحتل المرتبة التاسعة وما قبل الأخيرة (3 نقاط فقط).

أما منتخب جنوب إفريقيا، فقد تأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير - 11 فبراير)، بعد احتلاله للمرتبة الثانية عن المجموعة الـ11 (برصيد 7 نقاط).

أما لحساب تصفيات مونديال 2026، فقد فازت جنوب إفريقيا في الجولة الأولى داخل الديار أمام البنين (2-1)، قبل أن تتعثر في خرجتها إلى رواندا (0-2) في الجولة الثانية.