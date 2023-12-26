تصريحات بونجاح بعد حلوله بمطار الجزائر

بدأت العناصر الوطنية في الوصول تباعا إلى مطار هواري بومدين الدولي من أجل الدخول في التربص التحضيري الخاص بكأس الأمم الإفريقية المقررة بداية العام المقبل في كوت ديفوار.

ووصل، زوال اليوم، اللاعبان بغداد بونجاح ورامي بن سبعيني إلى أرض الوطن، علما أن الثلاثي يوسف عطال، إسلام سليماني ويوسف بلايلي، يتواجد منذ بضعة أيام بمركز سيدي موسى.

وأدلى مهاجم نادي السد القطري بتصريحات مقتضبة لوسائل الإعلام الوطنية الحاضرة بالمطار قائلا: "لدينا الوقت الكافي للتحضير الجيد للكان، حوالي 20 يوم، عكس كأس إفريقيا الأخيرة التي شهدت ظروفا صعبة منها فيروس كرونا الذي أصاب العديد من لاعبي المنتخب".

واضاف ابن الباهية "المدرب الوطني لديه الوقت من أجل العمل مع المجموعة خاصة بوجود لاعبين جدد التحقوا بالمنتخب سيخوضون أول كأس إفريقيا في مشوارهم، سنقدم 100 بالمائة من مجهوداتنا لإفراح الشعب الجزائري مثل ما حدث سنة 2019".

وختم بونجاح "أنا سعيد لعودة يوسف بلايلي، المنتخب كان بحاجة ماسة إلى يوسف وبلايلي كان يحتاج المنتخب كثيرا".