وزارة الفلاحة تقرر نشر الأسعار يوميا

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء في بيان لها، عن الشروع، بالتعاون مع وزارة التجارة، في عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك، يوميا عبر وسائل الإعلام، قصد إعلام المواطنين والمستهلكين واطلاعهم بشكل دوري ومستمر على أسعار مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

وجاء في البيان : "في إطار إعلام المواطنين والمستهلكين واطلاعهم بشكل دوري ومستمر على أسعار مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، شرعت كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة، ابتداء من 26 ديسمبر 2023 ، بإعداد نشرية يومية موحدة خاصة بأسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك".

وأوضح ذات المصدر أن هذه النشرية، التي تحمل عنوان "عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك"، هي عبارة عن جدول يتضمن السعر الأدنى والأقصى وكذا المعدل الوطني (للكيلوغرام) لمجموعة من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع المتداول في أسواق التجزئة.

كما أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن مؤشر الأسعار، التي تخص قائمة متكونة من عشرين (20) منتجا فلاحيا (الخضروات الطازجة، والفواكه، والمنتجات ذات الأصل الحيواني)، يوميا على مستوى وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية قصد إعلام الرأي العام.