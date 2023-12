Médias: Affichage quotidien des prix de produits agricoles de large sommation

Le ministère de l’Agriculture et du développement rural a annoncé ce mardi dans un communiqué qu’il affichera les prix des produits de large consommation à travers les médias, en collaboration avec le ministère du commerce, afin dans l’objectif d’informer les citoyens et consommateurs.

Cette mesure entrera en vigueur à partir du 26 décembre 2023 et sera sous forme d’un petit bulletin d’information qui annoncera quotidiennement les prix de détail des produits agricoles de large consommation.

Ce bulletin, précise la même source, concernera 20 produits agricoles, dont les prix seront annoncés à travers les médias et journaux.