غلق أسواق الماشية بالنعامة

قرر اليوم والي النعامة الوناس بوزقزة بموجب القرار رقم 1345 المؤرخ في 26\12\2023 غلق أسواق الماشية عبر إقليم الولاية إلى إشعار آخر تفاديا لانتشار داء الحمى القلاعية.

وقد جاء هذا القرار تبعا للمراسلة الوزارية رقم 1424المؤرخة في 20\12\2023 المتضمنة تلقيح الأبقار ضد الحمى القلاعية وغلق أسواق الماشية وباقتراح من مديرية المصالح الفلاحية.

كما يتضمن القرار منع نقل المواشي والأبقار بدون شهادة بيطرية تسلمها الجهات الوصية على القطاع تؤكد تلقيح هذه المواشي وكذا منع تجمعات الحيوانات بالمراعي والآبار.

وقد أعطيت تعليمات صارمة للمصالح الأمنية والدرك الوطني للسهر على تنفيذ هذا القرار.