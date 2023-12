Un tournoi sous l'égide de la FIFA prévu en Algérie

L'Algérie abritera en mars 2024 un tournoi international amical de football regroupant les équipes de quatre nations, dont l'équipe nationale, organisé sous l'égide de la Fédération internationale de football (FIFA),a annoncé ce mardi le président de la Fédération algérienne (FAF) Walid Sadi.

"L'Algérie a eu le privilège d'être désignée par la FIFA pour organiser cette première édition de ce tournoi international, qui sera organisé sous l'égide de l'instance internationale. Outre l'Algérie, le rendez-vous verra la participation de la Bolivie, de l'Albanie, et de l'Afrique du Sud", a précisé le président de l'instance fédérale.

Ce tournoi international se jouera durant la date de la FIFA allant du 18 au 26 mars, soit en pleine période du mois sacré du Ramadhan. Pendant cette date FIFA, les sélections africaines mal classées seront au rendez-vous avec le début du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2025.

"Avant le début de ce tournoi, il sera question de procéder à un tirage au sort pour désigner les deux demi-finales qui vont se jouer aux stades de Miloud-Hadefi d'Oran et du 19-mai 1956 d'Annaba, alors que la finale aura lieu au stade Nelson-Mandela de Baraki", explique Sadi.

En d'enchaîner : "Ce tournoi verra la présence de membres importants de la FIFA, et probablement de son président Gianni Infantino."

L'Albanie a déjoué tous les pronostics en se qualifiant pour le prochain Euro-2024 en Allemagne, en se classant en tête du groupe E des qualifications à égalité de points avec la République Tchèque (15 pts) mais avec une différence de buts favorable, devant la Pologne (11 pts), la Moldavie (10 pts), et les Iles Féroé.

En revanche, la Bolivie a complètement raté les six premières journées des qualifications (Amsud) du Mondial 2026, en occupant la 9e et avant-dernière place au tableau avec 3 points seulement.

Enfin, l'Afrique du Sud s'est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février), en terminant 2e du groupe K avec 7 points. Dirigée sur le banc par le technicien belge Hugo Broos, l'Afrique du Sud a entamé les qualifications du Mondial 2026 en battant à domicile le Bénin (2-1), avant de s'incliner en déplacement face au Rwanda (2-0).