حجز كمية ضخمة من الأقراص المهلوسة ببسكرة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية بسكرة من حجز 336 ألف قرص مهلوس مع توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر ذاته أن "أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزريبة الوادي، بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببسكرة، تمكنوا من حجز 336000 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ وتوقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 38 و46 سنة".

ويواجه المعنيون --يضيف البيان-- تهما تتعلق بـ"تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لارتكاب جناية, جناية تهريب بضاعة أجنبية على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية في إطار جماعة منظمة".

وتمت العملية بناء على "معلومات مفادها تمرير كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة على متن سيارة عبر إقليم الاختصاص، ليتم على إثرها توقيف المركبة وتفتيشها حيث تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مخبأة ومموهة بإحكام داخل المركبة ليتم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق".

وخلص البيان إلى أنه "مواصلة لإجراءات التحقيق، تم توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم وحجز سيارتين سياحيتين تستعملان في تأمين المسلك وفتح الطريق"، مشيرا إلى أنه "فور الانتهاء من التحقيق، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا".