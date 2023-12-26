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مجتمع

البليدة: قرار ولائي بخصوص تسيير بلدية بني تامو

26 ديسمبر 2023 ()
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قرر والي ولاية البليدة، إبراهيم أوشان، أمس الاثنين، إعمال سلطة الحلول للمجلس الشعبي لبلدية بني تامو طبقا للقوانين المعمول بها، وتم تكليف رئيس دائرة وادي العلايق بتسيير شؤون البلدية.

ووفق بيان الولاية فإن اتخاذ هذا القرار جاء بعد حالة الانسداد المسجلة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بني تامو منذ عدة شهور مما أثر على السير الحسن لمختلف المرافق العامة في البلدية وكذا عرقلة انطلاق المشاريع التنموية.

وأدى والي الولاية، صبيحة اليوم، زيارة  لمقر بلدية بني تامو ومعاينة سير مختلف المصالح والمكاتب، حيث أسدى تعليمات صارمة لإعادة بعث كافة المشاريع المتوقفة والسهر على السير الأمثل لمختلف مصالح البلدية، كنا عاين الوالي الحي السكني 200 مسكن، أين أعطى تعليمات لمدير ديوان الترقية والتيسير العقاري لمباشرة تركيب الأعمدة الصاعدة لشبكة الغاز الطبيعي وانطلاق تزويد السكان فور انتهاء الأشغال.

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