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انتخاب النائب بشاغة عبد السلام رئيسا للشبكة البرلمانية للشباب.

26 ديسمبر 2023 ()
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انتخب النائب عن كثلة حركة مجتمع السلم عبد السلام بشاغة،اليوم الثلاثاء،  رئيسا للشبكة البرلمانية للشباب.

و أشرف نائبا رئيس المجلس الشعبي الوطني هجيرة عباس و هاني احسن، اليوم بمقر المجلس، على انتخابات رئيس ومكتب الشبكة البرلمانية للشباب.

وأسفرت نتائج انتخاب المكتب - حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني- عن فوز النواب كل من : العمالي بهجة، شكشاك سهيلة، طالبي خولة، حاجي فاطمة الزهراء، ميلودي رشيد، قاسيمي عبد العزيز، بشاغة عبد السلام، عولمي عمار وعباش حسين.

وبعد عملية انتخاب ثانية بين أعضاء المكتب، عادت رئاسة الشبكة البرلمانية للشباب إلى النائب بشاغة عبد السلام.

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