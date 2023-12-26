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مجتمع

تيبازة: توقيف شبكة ترويج المؤثرات العقلية

26 ديسمبر 2023 ()
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أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفوكة بأمن ولاية تيبازة، بشبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، وأوقفت 4 أشخاص حجزت لديهم 3600 كبسولة.

العملية، بحسب ما أفادت به اليوم مصالح أمن ولاية تيبازة، تمت بعد استغلال لمعلومات تفيد بنشاط إجرامي لأفراد هذه الشبكة، ليتم رصد مخطط عمل مكن من توقيف 04 أشخاص ينشطون ضمن هذه الشبكة الإجرامية، كما مكنت العملية من حجز كمية من المؤثرات العقلية قدر عددها الإجمالي بـ3600 كبسولة من نوع بريقابالين أجنبية المنشأ، مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ13000 دج، سيارة سياحية تستعمل في تنقلات أفراد هذه الشبكة لترويج المؤثرات العقلية.

تم انجاز ملف قضائي ضد الموقوفين عن قضية حيازة ونقل المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة بها بصفة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة وتقديمهم أمام النيابة.

 

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