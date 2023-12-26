عين الجزائري نور الدين زكري مدربا جديدا لنادي أبها (الدرجة السعودية الأولى لكرة القدم) خلفا للتونسي يوسف المناعي المقال من منصبه، حسب ما أوردته اليوم الثلاثاء وسائل إعلام سعودية.

وحسب نفس المصدر، كانت إدارة نادي أبها بصدد التفاوض مع التقني السعودي خالد العطوي، لكن المفاوضات بين الطرفين لم تثمر، مما دفع بالمسئولين التوجه نحو صفقة زكري.

المدرب الجزائري البالغ من العمر (59 سنة) لم يشرف على أي فريق منذ انسحابه في يناير 2021 من العارضة الفنية لنادي ضمك بعد تجربة دامت 15 شهرا، مسجلا معه حصيلة 12 فوزا، 9 تعادلات و18 هزيمة.

ويعرف المدرب السابق لوفاق سطيف ومولودية الجزائر البطولة السعودية جيدا كونه سبق له الإشراف على أندية الرائد والفيحاء وضمك.

ويبقى نادي أبها على هزيمة ثقيلة تلقاها يوم الخميس الماضي بسباعية نظيفة، حيث يحتل المركز الرابع عشر بمجموع 14 نقطة، على بعد نقطتين عن أول فريق غير معني بالسقوط، نادى الرائد.

هذا الأخير يستضيف أبها يوم الجمعة لحساب الجولة التاسعة عشرة.