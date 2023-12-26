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بالاشتراك البويرة : صندوق الضمان الاجتماعي يحصي معالجة 5 ملايين فاتورة الكترونيا

26 ديسمبر 2023 ()
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كشف شيحاتي أمين المكلف بالاعلام والاتصال بوكالة البويرة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ان مصالحه قامت منذ سنة 2020 الى غاية بداية ديسمبر من السنة الجارية القيام بمعالحة 5869640فاتورة الكترونيا. وقال أمين ان نظام الشفاء هو مسار إستراتيجي للتخفيف من اجراءات التكفل بالمؤمن لهم إجتماعيا. وأكد ذات المتحدث ان وكالة البويرة قد سلمت 323221 بطاقة شفاء للمؤمنين ماقد يمكنهم من الاستفادة من الخدمات لدى مهنيي الصحة المتعاقدين مع الصندوق على غرار 214 صيدلية، 14صانعي النظارات الطبية، و 3عيادات للتوليد و 7 متعاملين النقل الصحي. هذا إضافة الى 31 طبيب معالج. وأشار شيحاتي أمين أنه تم العمل بنظام الاستفادة من الدواء في حدود مبلغ 5000دج، وذالك لكل الحائزين على بطاقات الشفاء سواء في النسخة الاولى او الثانية. البويرة.

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