Entretiens algéro-nigériens

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, mardi au siège du ministère, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens de l'étranger, Bakary Yaou Sangaré, actuellement en Algérie dans le cadre d'une visite de travail, indique un communiqué du ministère.

Les deux ministres se sont, longuement, entretenus sur l'évaluation des relations de coopération entre les deux pays dans différents domaines, notamment la route transsaharienne, au regard de son rôle dans le désenclavement et le développement au Sahel.

Par ailleurs, les deux ministres ont passé en revue, ajoute la même source, les développements de la situation dans la région, notamment la crise au Niger, d'autant que le ministre nigérien a salué le rôle de l'Algérie dans le soutien à son pays pour sortir de la crise actuelle.