Projet de Gara Djebilet: Réunion algéro-chinoise

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu mardi à Alger, les responsables de groupes chinois dans le cadre de l'examen du projet d'exploitation de la mine de Gara Djebilet, avec lesquels il a passé en revue les opportunités de coopération et d'investissement actuelles et futures, indique un communiqué du ministère.

La délégation chinoise est composée de représentants du consortium chinois "CMH", partenaire du groupe "SONAREM" dans le cadre du projet d'exploitation de la mine de Gara Djebilet, et conduite par le président du consortium, Zhou Zhipeng et du vice-président du groupe chinois "Shanghai Delong steel", ajoute la même source.

La rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère en présence du PDG du groupe "SONAREM" et du PDG de l'Entreprise nationale de fer et de l'acier "Feraal'' (filiale de SONAREM) , ainsi que de cadres du ministère et de "Feraal", a été marquée par l'examen de l'état des relations de coopération entre le consortium chinois "CMH" et le groupe "SONAREM" portant exploitation de la mine de Gara Djebilet.

A cette occasion, l'industrie manufacturière et la production de produits finis et semi-finis en fer et en acier ont également été évoquées lors de la rencontre.

Arkab a examiné avec le responsable du complexe "Shanghai Delong Steel", les opportunités de coopération et d'investissement dans le domaine de l'exploitation du minerai de fer extrait de la mine de Gara Djebilet, étant donné que ce complexe est l'un des plus grands complexes chinois dans le domaine de la sidérurgie, avec une production annuelle estimée à 35 millions de tonnes par an, un chiffre d'affaires estimé à 35 milliards USD et une main-d'œuvre de 46.000 employés, outre plusieurs investissements en dehors de la Chine, selon le ministère.

Les parties ont salué, à cette occasion, le niveau "exceptionnel" atteint par les relations de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'énergie et des mines, affirmant leur "détermination à aller de l'avant afin d'intensifier les échanges et les visites en vue d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération visant à approfondir le partenariat entre les entreprises minières des deux pays", indique le communiqué.

Arkab a également exprimé la "disponibilité de l'Algérie à développer et à approfondir cette coopération avec les entreprises chinoises dans le domaine minier et métallurgique, à l'instar du projet de la mine de Gara Djebilet et de son exploitation, à travers le soutien de la réalisation de projets communs dans les industries de transformation dans un proche avenir, pour approvisionner l'industrie nationale en sidérurgie et exporter l'excédent".