تربية: تسديد أجور شهر جانفي بالزيادة الاستدلالية

أسدى وزير التربية عبد الحكيم بلعابد ، عدة تعليمات تخص منتسبي جهازي الإدماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات قصد استفادتهم من الإدماج في مناصب دائمة في رتبة مشرف التربية بالمدارس الابتدائية حيث أكد الوزير، أنه سيُتَكفل بهم سواء من ناحية تسمية الرتب أو التصنيف أو المهام الموكلة إليها، في إطار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، فضلا عن استحداث مسار مهني مناسب لشاغليها مع العلم أن الأحكام المتعلقة بعملية الإدماج تنتهي آجالها بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وخلال ترأسه مساء أمس، ندوة وطنية، عبر تقنية التحاضر المرئي، أمر بلعابد بضرورة إتمام جميع العمليات وتصفية كل الوضعيات الإدارية والمحاسبية المقررة بعنوان سنة 2023 في الآجال المحددة لها قبل نهاية السنة، وتسديد أجور مستخدمي القطاع لشهر جانفي بالزيادة الاستدلالية التي أقرّها السيد رئيس الجمهورية وفي آجالها.