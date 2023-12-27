تتويج الجلفة بالجائزة الوطنية للصناعة التقليدية

افتك عن جدارة واستحقاق عن ولاية الجلفة الحرفي المبدع والمهندس المعماري والمصمم حميدة الشيخ فتحي المختص في صناعة الجلود الفنية، الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية في دورتها 21.

الحرفي حميدة الشيخ فتحي يعد أحد الطاقات الشابة بولاية الجلفة بعد أن أمتهن حرفة دباغة الجلود وصناعتها بأشكالها المختلفة معطيا لها طابعا حرفيا بطموحه وشغفه اللامحدود لإبراز أصالة وعراقة حرف المنطقة المعروفة بغنى تراثها المادي، بغية إيصال المنتوج الحرفي المحلي للمنافسة الوطنية وحتى للعالمية.

أما عن نشاطه الفني والحرفي فقد توج حميدة الشيخ بثقة الحرفيين بتكليفه مؤخرا برئاسة لجنة التسويق بغرفة الصناعة التقليدية المنتظر أن يكون لها مسارا متميزا في ترقية منتجات الصناعة التقليدية والفنية جهويا ووطنيا.