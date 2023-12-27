توقيف إرهابيين كانـا ينشطـان ضمن جماعات الخارج

كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن الحصيلة الأسبوعية التى نفذها الجيش الوطني الشعبي.

وأفاد بيان للوزارة، أن مفـرزة للجيش الوطني الشعبي أوقفت ببرج بـاجي مختـار إرهابيين إثنين كانـا ينشطـان ضمن جماعات إرهابية بالخارج. ويتعلق الأمر بكل من "م. سالك" المدعو "مولود" و"ن. سيد علي" المدعو "معاذ".

كما كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتفتيش بالبويرة (08) مخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على مواد متفجرة، مع توقيف عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بمستغانم.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (26) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (07) قناطير و(22) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (65005) قرص مهلوس.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإيليزي وجانت، (172) شخصا وضبطت (18) مركبة و(109) مولدات كهربائية و(105) مطارق ضغط و(05) أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف (16) شخصا آخر وضبط بندقية (01) رشاشة FMPK وبندقية (01) نصف آلية و(19) بندقية صيد و(7466) لتر من الوقود و(71) قنطارا من مادة التبغ و(2482) وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (267) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتوقيف (150) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.