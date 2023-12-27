الإثنين المقبل عطلة مدفوعة الأجر

سيكون يوم الإثنين المقبل المصادف لحلول السنة الميلادية الجديدة 2024، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وجاء في البيان أنه "بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963، المتضمن قائمة الأعياد الرسمية، المعدل والمتمم، فإن يوم الإثنين01 يناير 2024 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة".

ويتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب"، يضيف البيان.