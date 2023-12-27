معسكر: ضبط 75 ألف لتر من زيت المائدة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية معسكر، من ضبط 75186 لتر من زيت المائدة، وتُوقيف 11 شخصا كانوا يقومون بالمضاربة في السلع الغذائية المدعمة.

التحريات التي باشرتها ذات المصالح، مكنت من تحديد مكان تواجد الورشة السرية التي كانت تستغل بطرق احتيالية، وشل المخطط الإجرامي لهذه الشبكة، التي كانت تقتني كميات كبيرة من زيت المائدة بسعة 05 لتر بسعرها المدعم، وتفريغها وتخزينها في صهاريج كبيرة، لتحويلها عن وجهتها الحقيقية، لفائدة مصانع الدهون وشركات الإنتاج الغذائي بالجزائر العاصمة، وذلك بهدف تحقيق الربح السريع والمضاعف، وبالتالي ضرب القدرة الشرائية للمواطن.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيق بمعسكر، عن قضية المضاربة بطرق احتيالية، إنشاء ورشة سرية وتخزين مواد ذات الاستهلاك الواسع والمدعمة وتحويلها عن وجهتها الحقيقية، من أجل الربح السريع والتهرب الضريبي، في إطار جماعة إجرامية منظمة.