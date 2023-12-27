أهم مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس، اليوم الأربعاء، الوزير الأول نذير العرباوي، اجتماعًا للحكومة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خصص، للوقوف على الإجراءات المتخذة من قبل القطاعات المعنية لضمان توفير المواد الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك وفق مقاربة اقتصادية تشاركية تمت صياغتها مع مختلف ممثلي المنظمات المهنية ذات العلاقة.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة تدارست المقترحات الخاصة بتحسين وترشيد الخدمات الجامعية، الهادفة إلى تحسين ظروف إقامة الطلبة وترقية مختلف الخدمات وضمان ترشيد جهود الدولة لدعم هذه الفئة الهامة من المجتمع، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما تم التشديد على أهمية تسريع وتوسيع وتيرة عملية التركيب المجاني لكاشفات أحادي أوكسيد الكربون لتشمل كافة المنازل للوقاية من الحوادث المنزلية التي تتسبب في الكثير من الأحيان الى العديد من الوفيات، والتي أمر رئيس الجمهورية بإطلاقها خلال اجتماع مجلس الوزراء في 24 جانفي 2023.

واستعرضت الحكومة الجهود المبذولة ومختلف التدابير التي تم اتخاذها للوقاية من انتشار مرض الحمى القلاعية.